الحريري التقى أمير الكويت: هناك استياء كويتي وعلينا معالجته

تم عرض اخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا ما يتعلق منها بملابسات خلية العبدلي

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LBCI News Lebanon

اكد الرئيس سعد الحريري أن أمن الكويت من أمن لبنان، مشددا على حرصه على المحافظة على العلاقة بين البلدين بكل الوسائل.



الحريري وبعد لقائه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قال:"هناك استياء كويتي وعلينا معالجته والحكومة اللبنانية ضد اي عمل امني في الكويت".



اشارة الى ان الحريري التقى أمير الكويت في حضور رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجرى خلال الاجتماع عرض اخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا ما يتعلق منها بملابسات خلية العبدلي.

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