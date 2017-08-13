بين جبل محسن وباب التبانة..."يلّا عالملعب"

في إطار مشروع "باب الذهب"، قامت جمعية "مارش" بافتتاح دورة باب الذهب لكرة القدم في ملعب "بعل الدراويش" الواقع في شارع سوريا بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، الذي تم ترميمه على يد مديرية التعاون العسكري- المدني في الجيش اللبناني بحضور السفير الهولندي في لبنان موريتس شابفيلد.

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‎وستمتد دورة باب الذهب على مدى اسبوعين وستجمع فرقاً مختلطة من شبان من باب التبانة وجبل محسن معظمهم سبق وشارك في أعمال العنف في المنطقة التي امتدت على عدة سنوات وعناصر من اللواء ١٢ في الجيش اللبناني في فرق مختلطة تحت عنوان "يلّا عالملعب".

وتهدف الدورة الى "تقريب وجهات النظر المختلفة في المنطقة، والى طي صفحة العنف، ومساعدة الاهالي بالاختلاط مع الجيش الذي أدى دوراً بطولياً فيها لتعزيز الاستقرار".