مقدمة النشرة المسائية 14-08-2017

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في حسابات الربح والخسارة لما جرى اليوم في قصر بعبدا، وقبل الجهود المسائية التي أنتجت ايجابيات، يمكن استنتاج أن الرئيس نبيه بري سجل هدفا كبيرا في ملعب رئيس الجمهورية...فانعقدت طاولة الحوار الاقتصادية على وقع الشارع الذي حيا رئيس مجلس النواب بما يُذكِّر بتحرك المياومين، ويبدو ان ضغط الشارع ادى الى تحقيق مشاريع قوانين معجلة مكررة لتصحيح بعض الإختلالات...مشهد اليوم أثبت بما لا يقبل الشك ان الرئيس بري نجح في تعطيل طاولة بعبدا تماما كما نجح في تعطيل أولوية الموازنة على السلسلة، فرئيس الجمهورية حين فتح الدورة الاستثنائية ، كان الهدف إقرار الموازنة لكن الذي حصل ان الرئيس بري قدَّم السلسلة والإيرادات على الموازنة فغطت السلسلة وغطت إيراداتها وطارت الموازنة...السؤال هنا: ما هو مصير الموازنة بعدما تحققت السلسلة وإيراداتها؟ وكيف بالإمكان توفير الإيرادات في ظل اقتصاد يعيش معاناة حقيقية؟ وإذا كان عدم التوقيع يؤدي إلى قلاقل إجتماعية، فهل توقيع السلسلة والايرادات، من دون التلفت في المضاعفات، يمكن اعتباره قفزة في المجهول؟ما تجدر متابعته المحطات التالية: عشرة أيام متبقية أمام رئيس الجمهورية لتوقيع القانونين ، فهل يستنفد كل المهلة أم يوقِّع قبل انتهائها؟ ما هي مشاريع القوانين المعجلة المكررة التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لتصحيح ما اعتُبِر اختلالًا في قانون الإيرادات؟ ما هو مصير الموازنة؟ هل جرى تقديم السلسلة والإيرادات بعد اليأس من إنجاز الموازنة العامة؟ أسبوع وتنجلي كل الأمور وتُكشَف كل القطب المخفية، لكن ما هو واضح إلى الآن أن التعقيدات المالية والاقتصادية والاجتماعية ستتقدم على ما عداها، وأن البلاد ستدخل أكثر من أي وقت مضى في تصحُّرٍ اقتصادي.في أي حال فإن الجلسة النيابية العامة بعد غد الأربعاء سيظهر فيها مزاج طاولة الرئيس بري بعد استكشاف طاولة بعبدا.وفي معلومات خاصة ان هناك عملا حثيثًا لأنجاز التعديلات بحيث يتم طرحها في جلسة بعد غد الاربعاء.وهذه التعديلات تنطلق من وجوب الإصلاح المالي لجهة ضبط الإنفاق وتحقيق الوفر للخزينة. أما آلية هذا الإصلاح فمن خلال اقتراحات قوانين يتم توقيعها من مختلف الكتل النيابية، وهذه الاقتراحات يناهز عددها الخمسة، وتقول المعلومات إن انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا هو على جانب كبير من الاهمية لأنه أعاد تصويب الامور في اتجاه أولوية الإصلاح وإعداد الموازنات قبل أي شيئ آخر.ونشير قبل الدخول في تفاصيل النشرة إلى ان عملية ترحيل " سرايا أهل الشام " سارت بهدوء.