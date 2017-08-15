مغارة سيدة لورد على الحدود اللبنانية السورية...

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رفع رهبان دير سيدة القلعة في منجز - عكار التابع للرهبانية اللبنانية المارونية الصلوات والتاملات في عيد انتقال السيدة العذراء، وتخللها تدشين قاعة 25 اذار 1877، وإضاءة الحديقة الخارجية وتدشين مغارة سيدة لورد على شفى الصخر المواجه للنهر الكبير.ورفعت الصلاة في كنيسة السيدة ترأسه رئيس الدير الاب لويس سماحة.بعد ذلك، انطلق الجميع في تطواف الى مغارة سيدة لورد التي تقع على كتف النهر الكبير الذي يفصل لبنان عن سوريا.