جولة للرئيس عون على مشاريع السدود المائية

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LBCI News Lebanon

تفقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاريع السدود المائية في بقعاتا والقيسماني وبلعة وجنة والمسيلحة.

واكد عون أن خطة إنشاء السدود المائية لا تهدف إلى المحافظة على الثروة المائية فحسب، بل هي ركن أساس لتعزيز قطاعات الإنتاج ولاسيما الزراعي منها.

ولفت الى ان الاستفادة من السدود المائية لإنتاج الطاقة الكهربائية واردة في خطط الدولة من أجل التنمية المستدامة.​

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ورأى أن توزع السدود في مختلف المناطق هو لتحقيق الإنماء المتوازن، قائلا "سيتمّ تنفيذ مشاريع أخرى في عدد من المناطق وفق خطّة وزارة الطاقة".​

الرئيس عون يتفقد مشاريع السدود المائية في بقعاتا والقيسماني وبلعة وجنة والمصيلحة pic.twitter.com/sRkHxqJsdn — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 16, 2017