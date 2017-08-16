جولة للرئيس عون على مشاريع السدود المائية

تفقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاريع السدود المائية في بقعاتا والقيسماني وبلعة وجنة والمسيلحة.
واكد عون أن خطة إنشاء السدود المائية لا تهدف إلى المحافظة على الثروة المائية فحسب، بل هي ركن أساس لتعزيز قطاعات الإنتاج ولاسيما الزراعي منها.
ولفت الى ان الاستفادة من السدود المائية لإنتاج الطاقة الكهربائية واردة في خطط الدولة من أجل التنمية المستدامة.
ورأى أن توزع السدود في مختلف المناطق هو لتحقيق الإنماء المتوازن، قائلا "سيتمّ تنفيذ مشاريع أخرى في عدد من المناطق وفق خطّة وزارة الطاقة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية