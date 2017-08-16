وزيرا أمل وحزب الله يتحديان رئيس الحكومة...

حرص التلفزيون السوري أن ينقل مباشرة على الهواء وصول الوزيرين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن إلى جديدة يابوس في طريقهما إلى دمشق في زيارة هي مثار جدل وخلافات في بيروت، ولم ينفع كل ما ردده المعترضون على هذه الزيارة في ثني الوزيرين عن التوجه إلى هناك حاملين معهما عناوين كبيرة لا سيما وأن محادثات سيجريانها مع وزراء سوريين في خلال مؤتمر على علاقة بإعادة إعمار سوريا.
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