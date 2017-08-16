وزيرا أمل وحزب الله يتحديان رئيس الحكومة...

محادثات سيجريانها مع وزراء سوريين

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LBCI News Lebanon

حرص التلفزيون السوري أن ينقل مباشرة على الهواء وصول الوزيرين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن إلى جديدة يابوس في طريقهما إلى دمشق في زيارة هي مثار جدل وخلافات في بيروت، ولم ينفع كل ما ردده المعترضون على هذه الزيارة في ثني الوزيرين عن التوجه إلى هناك حاملين معهما عناوين كبيرة لا سيما وأن محادثات سيجريانها مع وزراء سوريين في خلال مؤتمر على علاقة بإعادة إعمار سوريا.

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