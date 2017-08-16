تقارير نشرة الاخبار
16 آب 2017 - 13:33
Back

وزيرا أمل وحزب الله يتحديان رئيس الحكومة...

محادثات سيجريانها مع وزراء سوريين Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,لبنان,محادثات سيجريانها مع وزراء سوريين
episodes
حرص التلفزيون السوري أن ينقل مباشرة على الهواء وصول الوزيرين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن إلى جديدة يابوس في طريقهما إلى دمشق في زيارة هي مثار جدل وخلافات في بيروت، ولم ينفع كل ما ردده المعترضون على هذه الزيارة في ثني الوزيرين عن التوجه إلى هناك حاملين معهما عناوين كبيرة لا سيما وأن محادثات سيجريانها مع وزراء سوريين في خلال مؤتمر على علاقة بإعادة إعمار سوريا.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً