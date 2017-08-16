تقارير نشرة الاخبار
16 آب 2017 - 13:41
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دار الفتوى مصرّة على التعطيل الجمعة في حال اعتماد النظام الجديد

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بعدما قالت دار الفتوى كلمتها السبت الماضي مؤكدة على ما إعتبرته موقفا تاريخيا ثابتا لديها في المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة بإعتباره يوما مباركا لدى المسلمين إنطلاقا من تثبيت العيش المشترك والتآلف الوطني، سُجلت سلسلة مواقف إسلامية مؤيدة لهذا الطرح، مطالبة بتعديل ما جاء في قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي تضمّن فقط إعطاء ساعتين للصلاة يوم الجمعة.
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