دار الفتوى مصرّة على التعطيل الجمعة في حال اعتماد النظام الجديد

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LBCI News Lebanon

بعدما قالت دار الفتوى كلمتها السبت الماضي مؤكدة على ما إعتبرته موقفا تاريخيا ثابتا لديها في المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة بإعتباره يوما مباركا لدى المسلمين إنطلاقا من تثبيت العيش المشترك والتآلف الوطني، سُجلت سلسلة مواقف إسلامية مؤيدة لهذا الطرح، مطالبة بتعديل ما جاء في قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي تضمّن فقط إعطاء ساعتين للصلاة يوم الجمعة.

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