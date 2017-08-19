مقدمة النشرة المسائية 19-07-2017

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الخامسة من فجر اليوم ، غرد قائد الجيش العماد جوزيف عون قائلا "باسمِ لبنان والعسكريين المختطفين ودماء الشهداء الابرار ، وباسم ابطال الجيش اللبناني العظيم ، أطلق عملية فجر الجرود " كانت هذه التغريدة بمثابة الطلقة الاولى في عملية تحرير جرود القاع ورأس بعلبك الذي يحتلها تنظيم داعش على امتداد مئة وعشرين كيلومترًا ... ما هي إلا فترة قصيرة حتى وصل الرئيس عون إلى وزارة الدفاع ليواكب بدء العملية من غرفة العمليات العسكرية ، وتحدث عبر الهاتف إلى قائد الجبهة ، العميد فادي داوود ، فخاطبه قائلًا : " أتابعكم من غرفة العمليات ...عقولنا وقلوبنا معكم اليوم، والشعب اللبناني يتطلّع اليكم، وهو على موعد مع انتصاركم"...أكثر من اثنتي عشرة ساعة على انطلاق المعركة ، وقرابة الغروب لخص الناطق باسم قيادة الجيش العقيد نزيه جريج مسار المعركة فأكد ان الجيش استعاد نحو ثلاثين كيلومترا من أصل 120 كيلومترًا ، وسقط له نحو عشرة جرحى بعضهم جروحهم خطيرة ، بالتوازي مع مسار المعركة ، أثارت الاهتمام أيضًا مهمة لوفدٍ من الامن العام بين جرود عرسال وجرود رأس بعلبك ، لم تُعرَف طبيعتها ، وإنْ كانت المعلومات تحدثت عن ان المهمة مرتبطة بالعسكريين التسعة.في المقابل ، ومن جهة الحدود السورية ،فإن الجيش السوري وحزب الله أعلنوا السيطرة بشكل كامل على مرتفع الموصل الاستراتيجي في جرود البريج بالقلمون الغربي....هكذا وميدانيا فإن معركة الجرود ليست فيها رجعة إلى الوراء، وستخيم بمفاعيلها ونتائجها على المسارات السياسية الداخلية المتعددة ولاسيما منها الانتخابات الفرعية.