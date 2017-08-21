ماذا ابلغ عون مساعد وزير خارجية ايران؟

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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساعد وزير الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين جابر انصاري خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بـ "الجهود المبذولة للوصول الى حلول سلمية تعيد الامن والاستقرار الى الدول العربية التي تشهد اضطرابات"، لافتا الى اهمية "الحوار والمفاوضات الجارية في مدينة الاستانة لانهاء الازمة السورية".واكد الرئيس عون للمسؤول الايراني ان "الموقف اللبناني ثابت لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والابتعاد عن الصراعات الخارجية".ونوه الرئيس عون بالعلاقات الثنائية القائمة بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية، واعدا بتلبية الدعوة الرسمية التي كان وجهها اليه لزيارة طهران.في المقابل، نقل الانصاري عن الرئيس الايراني حرصه على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.