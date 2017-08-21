باسيل اطلق العمل بجوازات السفر البيوميترية

أطلق وزير الخارجية جبران باسيل، في حضور الأمين العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ،العمل بجوازات السفر الرسمية البيوميترية الديبلوماسية والخاصة والخدمة في مكتب دائرة الأجانب الجديد في الوزارة.

واشار اللواء ابراهيم الى ان "هذا المشروع تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للامن العام"، لافتا الى ان "هذا الجواز نقل لبنان عمليا الى مصاف الدول المتقدمة، وقد تم اطلاقه لان هناك بعض الدول بدأت منذ الآن بمنع القادمين اليها من غير حملة الجواز البيومتري من الدخول الى أراضيها".

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وأكد باسيل انه "هذا التعاون يضعنا في مرحلة متقدمة بملاقاة ومطابقة المعايير العالمية في هذا الشأن، ويجعلنا نفكر اكثر واكثر في وزارة الخارجية كيف سننتقل يوما بعد يوم لنسهل على المواطنين معاملاتهم".