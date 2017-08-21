تقارير نشرة الاخبار
21 آب 2017 - 12:31
21/08/2017 12:31:12
لـ"عيد السيدة" في صور...عاداته وتقاليده ومهرجانه
مهرجان شعبي في صور
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LBCI News Lebanon
يدا بيد وبفرحة مشتركة احيت مدينة صور عيد انتقال السيدة العذراء بمهرجان شعبي شارك فيه المسلمون والمسيحيون.
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