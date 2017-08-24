هكذا احتفلت الـLBCI بعيدها السنوي !

احتفلت الـ"LBCI" بعيدها السنويّ أمس، في سهرة مميّزة وساحرة، ضمّت طاقم عمل المؤسّسة بإداراتها وأقسامها كافّة، بحضور رئيس مجلس إدارة المحطّة ومديرها العام الشيخ بيار الضاهر، وعقيلته السيّدة رندا الضاهر، وولديهما بيتر وراي الضاهر التي أشرفت واهتمّت بتنظيم السهرة.

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الحفل أقيم في استديوهات القناة المعروفة بـ"الوادي" الكائنة في منطقة مراح الزيات- البترون، وسط أجواء من الفرح والبهجة والرقص والغناء، جمعت عائلة الـ"LBCI" من موظّفين، وعاملين، ووجوه الشاشة، كما تخلّل الحفل "سوق الأكل" بنكهاته وأطباقه الشهيّة.