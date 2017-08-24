ملف الكهرباء اتجه إلى إدارة المناقصات...الكل خرج رابحا؟

يمكن القول إن الجميع قد خرج من مجلس الوزراء رابحا في ملف الكهرباء.فالفريق المؤيد لاستئجار الطاقة الكهربائية ولا سيما من السفن وفيه خاصة التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة سعد الحريري استطاع أن يمرر دفتر الشروط بالمواصفات التي تصب في مصلحة هذا الاستئجار،أما الفريق المعارض في شكل خاص لاستقدام المزيد من السفن فاستطاع إدخال تعديلات وإحالة دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات...
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