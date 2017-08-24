ملف الكهرباء اتجه إلى إدارة المناقصات...الكل خرج رابحا؟

الفريق المعارض في شكل خاص لاستقدام المزيد من السفن فاستطاع إدخال تعديلات

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LBCI News Lebanon

يمكن القول إن الجميع قد خرج من مجلس الوزراء رابحا في ملف الكهرباء.فالفريق المؤيد لاستئجار الطاقة الكهربائية ولا سيما من السفن وفيه خاصة التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة سعد الحريري استطاع أن يمرر دفتر الشروط بالمواصفات التي تصب في مصلحة هذا الاستئجار،أما الفريق المعارض في شكل خاص لاستقدام المزيد من السفن فاستطاع إدخال تعديلات وإحالة دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات...

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