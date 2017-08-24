سجال فضل الله - أبي خليل... ما جديده؟

الإعلان

السجال في شأن مخصصات المركز اللبناني لحفظ الطاقة يتواصل.فعلى خلفية ما قاله النائب حسن فضل الله في جلسة المناقشة النيابية في أبواب الهدر عن 6 مليارات لهذا المركز، رد وزير الطاقة سيزار أبي خليل متهما النائب فضل الله بإثارة هذا الموضوع للضغط على وزارة الطاقة كي توافق على مشروع يتبناه نائب حزب الله في منطقة بنت جبيل.النائب حسن فضل الله رد على كلام الوزير أبي خليل...