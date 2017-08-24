تقارير نشرة الاخبار
24 آب 2017 - 12:47
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بلال بدر قرر الانسحاب من حي الطيري... فهل يصمد وقف اطلاق النار؟

اجتماعاتٍ داخلَ المخيم وفي السفارة الفلسطينية في بيروت Lebanon, news ,lbci ,أخبار عين الحلوة,حي الطيري,اجتماعاتٍ داخلَ المخيم وفي السفارة الفلسطينية في بيروت
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حي الطيري في مخيم عين الحلوة والذي خيّمَ عليه الرعبُ لمدةِ أسبوعٍ بسببِ الاشتباكات التي دارَت فيه بين عناصرِ فتح والقوةِ الامنية المشتركة من جهة ومجموعتَي بلال العرقوب وبلال بدر من جهةٍ أخرى، عادَ اليه الهدوءُ التام بعدما أعلنَ بدر فجر الخميس انسحابَه من الطيري حفاظاً على ارواحِ اهلِ المنطقة ولتمضيةِ عيد الأضحى بسلام، بعد اجتماعاتٍ داخلَ المخيم وفي السفارة الفلسطينية في بيروت....
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