أين ستتم ترجمة التقارب بين المردة والقوات ؟

كلما كثرت لقاءات تيار المرده مع القوات اللبنانية وآخرها زيارة الوزير يوسف سعاده الى معراب، كلما إزدادت الأسئلة في الكواليس السياسية عن مصير تفاهم معراب المهدد بفعل خلافات التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول ملفات التعيينات والكهرباء، وكلما طرح السؤال، هل سينجح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حيث فشل التاريخ، بجمعه المرده والقوات ضده بتحالف واحد؟
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