تقارير نشرة الاخبار 24 آب 2017 - 12:49 24/08/2017 12:49:44 اقتراح أميركي بتوسيع مهمات اليونيفيل... ماذا عن مواقف الأطراف المحلية؟

ماذا عن مواقف الأطراف المحلية المعنية بهذا الاقتراح؟

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LBCI News Lebanon

بمطالبتها خلال جلسة مغلقة بتعديل مهمة قوات اليونيفيل لناحية مواجهة منظمات الارهاب في لبنان والمنطقة، هل أرادت المندوبة الأميركية نيكي هايلي التي إعتبرت أن اليونيفيل لا تنفذ مهمتها بالشكل القاسي المطلوب منها، وضع قوات حفظ السلام وجهاً لوجه مع حزب الله أكان في الجنوب حيث تنتشر أم على الحدود اللبنانية السورية من ناحية السلسلة الشرقية؟ الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



