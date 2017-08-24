اقتراح أميركي بتوسيع مهمات اليونيفيل... ماذا عن مواقف الأطراف المحلية؟

بمطالبتها خلال جلسة مغلقة بتعديل مهمة قوات اليونيفيل لناحية مواجهة منظمات الارهاب في لبنان والمنطقة، هل أرادت المندوبة الأميركية نيكي هايلي التي إعتبرت أن اليونيفيل لا تنفذ مهمتها بالشكل القاسي المطلوب منها، وضع قوات حفظ السلام وجهاً لوجه مع حزب الله أكان في الجنوب حيث تنتشر أم على الحدود اللبنانية السورية من ناحية السلسلة الشرقية؟
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية