نصرالله: زرت دمشق وطلبت من الاسد نقل مسلحي داعش

الإعلان

كشف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه زار دمشق وطلب من الرئيس السوري بشار الاسد نقل مسلحي داعش لمعرفة مصير العسكريين اللبنانيين، لافتا الى ان الاسد اكد ان هذا الامر محرج للدولة السورية الا انه سينفذه.وأكد نصرالله في مهرجان "التحرير الثاني" الذي يقيمه حزب الله، أن "الجماعات التكفيرية في الحدود الشرقية مارست ارهابها على لبنان وهذا الامر لم يتوقف حتى عملية التحرير الاخيرة"، مشيرا الى أن قوى سياسية وازنة أيدت خيار المواجهة مع الجماعات التكفيرية.و​اعلن نصرالله "لم يكن عندنا مشكلة على الاطلاق لو ارادت الدولة تحرير جرود عرسال وما اعرفه أن قيادة الجيش كانت جاهزة في هذا الاطار لكن كان هناك تردد في القرار السياسي"، ​لافتا الى انه قال للمسؤولين "فليكن مسك ختام التحرير على يد الجيش اللبناني"، مؤكدا أن الحدود الشرقية اليوم هي في عهدة الجيش اللبناني.​وأشارالى أنه "خلال المرحلة السابقة وبسبب الانقسام السياسي لم تتخذ الدولة قرارا بمواجهة الجماعات التكفيرية على الحدود لكنها دخلت بمواجهة واضحة مع الخلايا الارهابية حيث حقق الجيش والقوى الامنية انجازات مهمة." وشدد على أن اتخاذ الدولة قرار المعركة هو تطور بالغ الاهمية ويمثل شكلا من أشكال ممارسة القرار السياسي السيادي وهو احد انجازات العهد الجديد الذي يمثله الرئيس ميشال عون الذي حفظ هيبة الدولة كما وافق الحريري على المضي بالقرار.وطالب نصرالله الدولة بخطة لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا بقرار سيادي آملا ان يتحقق هذا الامر بعهد الرئيس عون.ونبه نصرالله من محاولات الانتقام من قبل المسلحين بعد هزيمتهم في جميع المناطق.وعن المساعدات الى الجيش اللبناني، كشف نصرالله ان "الاميركيين هددوا بقطعها اذا اقدم الجيش على عملية تحرير الجرود وعندما وجدوا اصرارا على العملية طلبوا تأجيلها."