وقف العمل بقانون الضرائب... هل ستكتمل فرحة اللبنانيين؟

ماذا في الحيثيات القانونية؟

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LBCI News Lebanon

بإجماع عشرة أعضاء علق المجلس الدستوري تنفيذ قانون الإيرادات الضريبية الذي جرى نشره في 21 آب والذي يمول سلسلة الرتب والرواتب.



هذا القرار الأولي للمجلس الدستوري أُبلغ لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب،كما عين المجلس الدستوري مقرراً لإعداد تقرير عن مراجعة الطعن على أن يعاود المجلس الدستوري جلساته إبتداءً من 15 أيلول لدرس التقرير واتخاذ القرار بقبول الطعن أو رده.

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