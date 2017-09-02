عون والحريري غطيا خروج داعش من لبنان...فلماذا؟

موقف الحريري شكل غطاء رسميا لتسوية خروج داعش

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LBCI News Lebanon

فيما كانت الأسئلة تطرح من قبل اكثر من طرف من فريق الرابع عشر من آذار عن الجهة الرسمية التي سمحت لداعش بالخروج من لبنان جاء موقف رئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة لو موند الفرنسية كرد صريح بأنه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون سمحا لعناصر "داعش" بعبور الحدود لكن نقلهم بالحافلات الى شرق سوريا كان بقرار من "حزب الله" .

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