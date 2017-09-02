تقارير نشرة الاخبار
02 أيلول 2017 - 11:34
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عون والحريري غطيا خروج داعش من لبنان...فلماذا؟

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فيما كانت الأسئلة تطرح من قبل اكثر من طرف من فريق الرابع عشر من آذار عن الجهة الرسمية التي  سمحت لداعش بالخروج من لبنان جاء موقف رئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة لو موند الفرنسية كرد صريح بأنه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون  سمحا  لعناصر "داعش" بعبور الحدود لكن نقلهم بالحافلات الى شرق سوريا كان بقرار من "حزب الله" .
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