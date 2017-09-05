السجال حول رفع الاقساط يحضر في مؤتمر المدارس الكاثوليكية

في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية في لبنان كان الحاضر الابرز، السجال الدائر حول رفع الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة لتسديد رواتب المعلمين في القطاع الخاص.
البطريرك الماروني متوجها الى السلطة من خلال وزير التربية والتعليم العالي، اعتبر أن لبنان يواجه كارثة وطنية جراء الوضع الاقتصادي والزيادات التي فرضتها السلسلة، مطالباً الدولة بتحمل أعباء هذه الرواتب في القطاع الخاص.
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