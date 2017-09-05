تقارير نشرة الاخبار
05 أيلول 2017 - 08:50
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السجال حول رفع الاقساط يحضر في مؤتمر المدارس الكاثوليكية

البطريرك: لبنان يواجه كارثة وطنية جراء الوضع الاقتصادي Lebanon, news ,lbci ,أخبار البطريرك الراعي, المدارس,الاقساط المدرسية,البطريرك: لبنان يواجه كارثة وطنية جراء الوضع الاقتصادي
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في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية في لبنان كان الحاضر الابرز، السجال الدائر حول رفع الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة لتسديد رواتب المعلمين في القطاع الخاص.

البطريرك الماروني متوجها الى السلطة من خلال وزير التربية والتعليم العالي، اعتبر أن لبنان يواجه كارثة وطنية جراء الوضع الاقتصادي والزيادات التي فرضتها السلسلة، مطالباً الدولة بتحمل أعباء هذه الرواتب في القطاع الخاص.  
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