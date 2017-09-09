الرئيس عون: لهذا السبب فتحنا التحقيق

الإعلان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه في السياسة، "ثمة مواقف غير وطنية وثمة من يتجاهل أنه لا يجوز اللعب في القضايا الوطنية الاساسية ولا سيما الامن الذي يخص كل الاحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع"، مشددا على ان الجيش بعيد جدا عن السياسية ومن هنا تبرز قيمته الوطنية.ولفت عون خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون في بعبدا الى أنه حصل لغط كبير ومن سلّم الارض بات خارج المحاسبة، ومن حرّرها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق، والبعض حاول أن يسلب من الجيش انتصاره، و"كي نردّ على هذه الاتهامات، فتحنا تحقيقا في الموضوع اساسه معرفة ملابسات خطف العسكريين واحتلال الارهابيين لاجزاء من الارض اللبنانية.وبعد تهنئة الرئيس عون لقائد الجيش والضباط الحاضرين على انتصارهم في عملية فجر الجرود قال: "كوني كنت قائدا للجيش، اعلم قيمة خسارة جندي حيث كانت تدمع عيناي، وكما أفرح بكل انتصار يتحقق، كذلك أتأثر بكل خسارة في الارواح".