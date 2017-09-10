تقارير نشرة الاخبار 10 أيلول 2017 - 13:36 10/09/2017 13:36:00 جنبلاط للـLBCI عن تغييب اللواء ملاك عن لقاء بعبدا: إنها سياسة تهميش المركز والشخص

لماذا غاب أو غُيّب رئيس الأركان اللواء حاتم ملاك عن لقاء التهنئة للجيش في بعبدا؟

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LBCI News Lebanon

لم يمرّ مرور الكرام لدى النائب وليد جنبلاط غياب رئيس الاركان في الجيش اللبناني اللواء حاتم ملاك عن لقاء التهنئة الذي اقامه رئيس الجمهورية لقائد الجيش الذي رافقه نائب رئيس الاركان للعمليات وقادة الوحدات العسكرية الذين شاركوا في عملية "فجر الجرود"، ومدراء المخابرات والتوجيه والعمليات. جنبلاط وفي تغريدة له على تويتر: استغرب و استهجن ما سماه بتغييب اللواء ملاك من وفد قيادة الجيش. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



