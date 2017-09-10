جنبلاط للـLBCI عن تغييب اللواء ملاك عن لقاء بعبدا: إنها سياسة تهميش المركز والشخص

لم يمرّ مرور الكرام لدى النائب وليد جنبلاط غياب رئيس الاركان في الجيش اللبناني اللواء حاتم ملاك عن لقاء التهنئة الذي اقامه رئيس الجمهورية لقائد الجيش الذي رافقه نائب رئيس الاركان للعمليات وقادة الوحدات العسكرية الذين شاركوا في عملية "فجر الجرود"، ومدراء المخابرات والتوجيه والعمليات. جنبلاط وفي تغريدة له على تويتر: استغرب و استهجن ما سماه بتغييب اللواء ملاك من وفد قيادة الجيش.
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