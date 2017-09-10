الـLBCI تكشف قصة الـ280 ألف دولار التي نقلها أحد الوزراء للإرهابيين بالجرود

مع بدء التحقيقات في ملف العسكريين المخطوفين في آب من العام 2014, اتهامات واتهامات متبادلة، ومن بينها، ما حكي عن نقل احد الوزراء في حكومة الرئيس سلام 280 الف دولار بسيارته الى الارهابيين في الجرود.
الـ LBCI تكشف قصة الـ280 الف دولار التي تعود الى شهر ايلول من العام 2014، حينها اكتشفت مخابرات الجيش, بناء لمعلومات استخباراتية انه قد تم تحويل هذا المبلغ من خارج لبنان الى اشخاص على صلة بداعش في لبنان وأن صرافاً من آل الحجيري سيتسلمها من احد الصرافين في الطريق الجديدة، وفق ما كشف أكثر من مصدر للـ"أل بي سي ىي".
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