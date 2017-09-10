باسيل جال في بشري: لا أحد يلغي أحداً

في زيارة تحمل أبعادا سياسية, جال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قضاء بشري, عرين القوات اللبنانية.
ومن هناك شدد باسيل على أن لبنان أكبر من أحزابه، وتناول ملف الانتخابات قائلاً: إن القانون النسبي فعلناه لكل لبنان، ليس مسايرة من احد، وحتى تربحوا في بشري دفعنا الثمن في المتن وجبيل وتنازلنا عن حقنا ونفكر بأخذ الاقلية حصصها.
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