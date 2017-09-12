مؤتمر في القصر الجمهوري...هذا ما يُحضّر للسياحة

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أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون ان ما يُحضّر للسياحة كبير لكن لا يمكنهم بناء الطريق في مهلة قصيرة، وكشف، أمام وفد من القطاع السياحي في القصر الجمهوري، أنهم يخططون لتفعيل السياحة الشتوية وتخفيض أسعار بطاقات السفر في شركة طيران الشرق الاوسط.كما كشف عون العمل على تطوير طريق جونية ، لافتا الى أن الاعمال في المرفأ السياحي ستبدأ قريبا.من جهته، أعلن وزير السياحة اواديس كيدانيان ان السياحة اللبنانية وصلت الى مرحلة جديدة، ولفت الى ان نسبة الحجوزات في الفنادق زادت بنسبة 10 بالمئة، وقال:" إذا استمرينا بهذا الإتجاه سنلامس المليونين وافد الى لبنان".بدوره، توجه نقيب المؤسسات البحرية السياحية في لبنان جان بيروتي للرئيس عون بالقول:" نطلب منك "فجر الاقتصاد" لافتا الى أن المدخل الاساسي لحل كل المشاكل هو السياحة .