كم ستبلغ كلفة الهويات البيومترية وكيف مر المشروع بالتراضي؟

الهوية البيومترية مرت في مجلس الوزراء بلا مناقصة

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LBCI News Lebanon

تكلفة الهوية البيومترية تصل الى نحو 130 مليون دولار.

تقول مصادر في وزارة الداخلية انها موزعة على الشكل التالي :

- 50 مليون دولار من المبلغ هي قيمة تكلفة انتاج البطاقات ( الطباعة مثلا)

- الباقي تكلفة لوجيستية ، كعدد الموظفين والماكينات اضافة الى نحو 400 مركز سيتم انشاؤها لاخذ البصمات والبرامج الالكترونية المطلوبة او الـ software

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