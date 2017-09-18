تقارير نشرة الاخبار
18 أيلول 2017 - 13:07
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كم ستبلغ كلفة الهويات البيومترية وكيف مر المشروع بالتراضي؟

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تكلفة الهوية البيومترية تصل الى نحو 130 مليون دولار.
تقول مصادر في وزارة الداخلية انها موزعة على الشكل التالي :
-  50 مليون دولار من المبلغ هي قيمة تكلفة انتاج البطاقات ( الطباعة مثلا) 
- الباقي تكلفة لوجيستية ، كعدد الموظفين والماكينات اضافة الى نحو 400  مركز سيتم انشاؤها لاخذ البصمات والبرامج الالكترونية المطلوبة او الـ software
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