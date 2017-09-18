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افتتح في "بيت بيروت"، برعاية بلدية بيروت والمركز الثقافي الإيطالي، معرض زينة الخليل التشكيلي بعنوان "الكارثة المقدّسة: شفاء لبنان".واثنى رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني على "هذه الظاهرة الثقافية التي تشهدها مدينة بيروت، والتي تمتد 40 يوماً.وأشار عيتاني إلى أن" زينة دمجت بين الفن والموسيقى والشعر وأدخلت الابداع مع الروحانيات في كل العمل الفني الذي رغم أنه يعكس الحرب والظلام، إلا أنه ينتج الرحمة والمودة والغفران التي تدعو إليها كل الأديان".ويمتد المعرض حتى 27 تشرين الأول، وستتخلله نشاطات فنية وإبداعية وورش عمل وعروض فنية متنوعة وحلقات حوارية وأمسيات شعرية.