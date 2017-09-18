باسيل ردا على بري: تقصير ولاية المجلس يضرب الإصلاحات في قانون الانتخاب

رد وزير الخارجية جبران باسيل على ما اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، قائلا "انه بعدما بدأ تحقيق بعض ما طلبنا به في قانون الانتخابات ومنها البطاقة البيومترية، بدأ الحديث عن تقصير ولاية مجلس النواب لضرب الإصلاحات في قانون الانتخاب كمنع الرشوة وإتاحة الاقتراع للجميع أينما وجدوا".

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ورأى باسيل ان هذه الإصلاحات تستأهل الانتظار من ٣ إلى ٤ أشهر.

وأضاف باسيل: "كان هناك عملية لضرب الإصلاح، نمدد لضرب الإصلاح ونقصر الولاية لضرب الإصلاح، إلى الأمام وما بقى في حدن يشدنا لورا".