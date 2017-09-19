ملف النزوح الحاضر الابرز في لقاءات رئيس الجمهورية في نيويورك

رئيس الجمهورية باشر لقاءاته في نيويورك

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LBCI News Lebanon

مدعماً بانتصار لبنان وجيشه على الارهاب، ينطلق رئيس الجمهورية من قاعدة قوية في مباحثاته المتعلقة بعودة آمنة للنازحين السوريين الى مناطق مستقرة داخل سوريا.

وفي لقائه مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، سمع الرئيس عون ان الصليب الأحمر الدولي شاهد على عودة واعادة إعمار يقوم بها مهجرون ونازحون سوريون ومنهم معارضون للنظام السوري.

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