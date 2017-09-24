تقارير نشرة الاخبار
24 أيلول 2017 - 13:33
Back

هل من إيرادات بديلة لتمويل السلسلة غير تلك التي لحظها قانون الضرائب المُبطل؟

هل من إيرادات بديلة لتمويل السلسلة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايرادات,السلسلة ,هل من إيرادات بديلة لتمويل السلسلة؟
episodes
من اجتماع وزارة المالية الى جلسة مجلس الوزراء  لا يزال  البحث جارياً عن مصادر وايرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب غير تلك التي وردت في قانون الضرائب الذي ابطله المجلس الدستوري.
 
وفيما السياسيون يبحثون في المكان الذي يحلو لهم , يكشف الخبراء الاقتصاديون أن بدائل أخرى كثيرة موجودة وتنفيذها سهل ولا يتطلب الكثير من الوقت.
الإعلان
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً