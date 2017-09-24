هل من إيرادات بديلة لتمويل السلسلة غير تلك التي لحظها قانون الضرائب المُبطل؟

من اجتماع وزارة المالية الى جلسة مجلس الوزراء لا يزال البحث جارياً عن مصادر وايرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب غير تلك التي وردت في قانون الضرائب الذي ابطله المجلس الدستوري.
وفيما السياسيون يبحثون في المكان الذي يحلو لهم , يكشف الخبراء الاقتصاديون أن بدائل أخرى كثيرة موجودة وتنفيذها سهل ولا يتطلب الكثير من الوقت.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية