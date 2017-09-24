هل من إيرادات بديلة لتمويل السلسلة غير تلك التي لحظها قانون الضرائب المُبطل؟

هل من إيرادات بديلة لتمويل السلسلة؟

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LBCI News Lebanon

من اجتماع وزارة المالية الى جلسة مجلس الوزراء لا يزال البحث جارياً عن مصادر وايرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب غير تلك التي وردت في قانون الضرائب الذي ابطله المجلس الدستوري.

وفيما السياسيون يبحثون في المكان الذي يحلو لهم , يكشف الخبراء الاقتصاديون أن بدائل أخرى كثيرة موجودة وتنفيذها سهل ولا يتطلب الكثير من الوقت.

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