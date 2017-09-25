من أين ستؤمن الاموال لصرف الرواتب وفق السلسلة الجديدة؟

ساعتان من الكلام والتشاور, ولم يخرج بنتيجتها مجلس الوزراء باي اتفاق ولاحتى توافق.
والاقتراحات الثلاثة التي عرضها المجتمعون هي:
- ان تدفع السلسلة والتفتيش عن مصادر تمويلها يكون من بعدها.
- ان لا يتم دفع السلسلة الى حين تأمين ضرائبها.
- ان تدفع السلسة هذا الشهر , وفي حال عدم ايجاد ايرادات لتمويلها، عندها يتوقف دفع السلسلة.
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