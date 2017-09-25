كم يبلغ عدد موظفي القطاع العام؟

يبلغ عدد العاملين في القطاع العام في لبنان 300 الف بحسب دراسة للدولية للمعلومات، يتوزعون كالآتي:
- 120 ألفا في الأسلاك العسكرية والأمنية.
- 40 ألفا في قطاع التعليم بمختلف مستوياته.
- 25 ألف موظف في الوزارات والإدارات العامة.
- 115 ألف موظف في المؤسسات العامة والبلديات مثل الكهرباء والمياه والنقل والمشروع الأخضر والليطاني والتبغ وغيرها.
- 70 ألف متقاعد اغلبهم من العسكريين.
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