ذهب إليها منفياً قبل ربع قرن... وعاد إليها رئيساً في زيارة دولة

بين رئيس الجمهورية وفرنسا قصة شرف ومنفى وتاريخ نضال طويل

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LBCI News Lebanon

بعدما بقي في مقر السفارة الفرنسية في الحازمية لعشرة أشهر إثر أحداث 13 تشرين 1990، غادر العماد ميشال عون فجر الثلاثين من آب مقرّ إقامته من خلال موكب نقله من الحازمية الى ضبيه حيث إنتقل بحرا مع مرافقيه بزورقين مطاطيين ومعهم ضباط من الإستخبارات الفرنسية نحو سفينة حربية فرنسية في البحر، ومن هناك الى قبرص ومن ثم الى فرنسا التي تولّت التفاوض لإنجاز هذه الصفقة مع سوريا، حيث كان كلام الرئيس فرانسوا ميتران واضحا شرف فرنسا مرتبط بحياة العماد عون.

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