ذهب إليها منفياً قبل ربع قرن... وعاد إليها رئيساً في زيارة دولة

بعدما بقي في مقر السفارة الفرنسية في الحازمية لعشرة أشهر إثر أحداث 13 تشرين 1990، غادر العماد ميشال عون فجر الثلاثين من آب مقرّ إقامته من خلال موكب نقله من الحازمية الى ضبيه حيث إنتقل بحرا مع مرافقيه بزورقين مطاطيين ومعهم ضباط من الإستخبارات الفرنسية نحو سفينة حربية فرنسية في البحر، ومن هناك الى قبرص ومن ثم الى فرنسا التي تولّت التفاوض لإنجاز هذه الصفقة مع سوريا، حيث كان كلام الرئيس فرانسوا ميتران واضحا شرف فرنسا مرتبط بحياة العماد عون.
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