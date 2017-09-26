دولة المولِّدات تتمرَّد على الدولة وترفض تركيب عدادات للمواطنين

ازمة المولدات لا تزال عالقة

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LBCI News Lebanon

رفضوا وصفهم بالمافيات، واكدوا انهم حاجة للدولة وللمواطنين، هم أصحاب المولدات الخاصة، اتوا من معظم المناطق اللبنانية الى مركز اميل لحود للمؤتمرات في ضبية.

جاؤوا مستندين الى أرقامٍ أعدّوها ليعبّروا عن رفضهم قرار وزارتي الطاقة والإقتصاد بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة إستبدال القواطع أو الديسجونكتورات الخاصة بالمولدات بعدّادات، واصفين ذلك بالقرار المجحف.

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