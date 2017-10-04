التفاهمات على السلسلة ومواردها وقطع الحساب لإقرار الموازنة تترجم برلمانياً الاثنين

قبل أن يصل نواب الاربعاء الى عين التينة، بادر رئيس المجلس نبيه بري الى الدعوة الى جلسة تشريعية تعقد قبل ظهر الاثنين.
وأمام النواب كان الرئيس حاسماً بأن دعوته للجلسة هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة، وان المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه".
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