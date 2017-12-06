ماذا فعل مثلث عون جبران نادر منذ الاستقالة وحتى التريث؟

قبل عودة الحكومة الى العمل وقبل التريث حتى، سعت اطراف في الداخل اللبناني الى التهدئة في محاولة لإمتصاص تداعيات اعلان استقالة الحريري من الرياض.
كيف تحركت الاتصالات بين الرابع من تشرين الثاني والسادس عشر منه؟
*** للاطلاع على قصة الانقلاب السعودي ورحلة استدعاء الحريري الى الرياض، إضغط هنا
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