ماذا فعل مثلث عون جبران نادر منذ الاستقالة وحتى التريث؟

سعد لنادر: مني منيح... ونادر لجبران: متلي متلك

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال عون, سعد الحريري, جبران باسيل,نادر الحريري,سعد لنادر: مني منيح... ونادر لجبران: متلي متلك

LBCI News Lebanon

قبل عودة الحكومة الى العمل وقبل التريث حتى، سعت اطراف في الداخل اللبناني الى التهدئة في محاولة لإمتصاص تداعيات اعلان استقالة الحريري من الرياض.



كيف تحركت الاتصالات بين الرابع من تشرين الثاني والسادس عشر منه؟

*** للاطلاع على قصة الانقلاب السعودي ورحلة استدعاء الحريري الى الرياض، إضغط هنا

الإعلان

*** للاطلاع على تفاصيل ما حصل مع الحريري وصولا للاستقالة، إضغط هنا ​​