مرسوم الضباط الحاضر الابرز بعين التينة... بري: نترك لرئيس الجمهورية معالجته

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ورغم اهمية مرسوم ضباط دورة 1994 فإنه لا يريد ان يضيف اي كلمة حول الموضوع لافتا الى أنه يترك لرئيس الجمهورية ان يعالجه.واشاد بري في لقاء الاربعاء بحسب ما نقل النواب عنه بموقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا المنطقة بدءاً من القضية المركزية في فلسطين والقدس وتجاه لبنان كما عبرت عنه موغيريني، واصفا هذا الموقف بأنه اكثر عقلانية وتقدما من مواقف العديد من الدول العربية.بري قرر تشكيل لجنة من النائبين علي عمار وهاني قبيسي لمتابعة المعالجة للكهرباء في الضاحية والجنوب مع وزير الطاقة.وكان النائب علي عمار لفت من عين التينة الى وجود "ازمة مفتعلة بموضوع الكهرباء في الجنوب والضاحية".وفي اطار آخر قال عمار بعد لقاء الاربعاء :"اما تلغى امتحانات مجلس الخدمة المدنية او فليطبقوا الدستور باعتماد الفائزين أياً كانت طوائفهم اذ لا يجوز ان يفوز مأمورون للإحراج وموظفون للملاحة الجوية ومحاسبون ولا يوظفون بذريعة الخلل الطائفي."النائب علي بزي شدد على وجود خلل كبير حصل في موضوع مرسوم ضباط العام ٩٤، معتبرا أن المعالجة متروكة للرئيس ميشال عون.