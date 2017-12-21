تقارير نشرة الاخبار
21 كانون الأول 2017 - 09:11
Back

جولة تفقديّة لخوري على الأسواق...وهذا ما طلبه الوزير من المواطنين

جولة تفقديّة للوزير خوري على الأسواق وتحديداً على محال الحلويات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحلويات, الاسواق,رائد خوري,جولة تفقديّة للوزير خوري على الأسواق وتحديداً على محال الحلويات
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
قام وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بجولة تفقديّة على الأسواق، وتحديداً على محال الحلويات. 

وتحدث خوري عن المخالفات التي يجري ضبطها، مشدداً على أن وزارة الاقتصاد جاهزة دائماً على الأرض، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن كل المخالفات التي يواجهونها.

وطمأن الوزير خوري المواطنين "بان غالبية التجار ملتزمة بالقوانين والاوزان" وطلب اليهم ابلاغ الوزارة عن اية مخالفة يرونها على الرقم 1739.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً