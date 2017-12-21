جولة تفقديّة لخوري على الأسواق...وهذا ما طلبه الوزير من المواطنين

قام وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بجولة تفقديّة على الأسواق، وتحديداً على محال الحلويات.
وتحدث خوري عن المخالفات التي يجري ضبطها، مشدداً على أن وزارة الاقتصاد جاهزة دائماً على الأرض، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن كل المخالفات التي يواجهونها.
وطمأن الوزير خوري المواطنين "بان غالبية التجار ملتزمة بالقوانين والاوزان" وطلب اليهم ابلاغ الوزارة عن اية مخالفة يرونها على الرقم 1739.
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