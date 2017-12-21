لماذا أوقف تنفيذ جسر جل الديب لشهرين ؟ وما هي التداعيات ؟

بناء على طعن مقدم من وقف كنيسة مار عبدا وبعض أهالي جل الديب، قرر مجلس شورى الدولة-غرفة القاضي طلال بيضون وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 111 المتعلق بإنشاء جسرين على شكل L في جل الديب لمدة شهرين، طالباً من وزارة البيئة تقديم نسخة موقعة منها عن تقييم الأثر البيئي المتعلق بالمشروع، ومن بلدية جل الديب تبيان موقفها من الطعن.
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