تقارير نشرة الاخبار
21 كانون الأول 2017 - 13:24
Back

لماذا أوقف تنفيذ جسر جل الديب لشهرين ؟ وما هي التداعيات ؟

وقف العمل بجسر جل الديب Lebanon, news ,lbci ,أخبار جسر جل الديب,لبنان,وقف العمل بجسر جل الديب
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول

بناء على طعن مقدم من وقف كنيسة مار عبدا وبعض أهالي جل الديب، قرر مجلس شورى الدولة-غرفة القاضي طلال بيضون وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 111 المتعلق بإنشاء جسرين على شكل L في جل الديب لمدة شهرين، طالباً من وزارة البيئة تقديم نسخة موقعة منها عن تقييم الأثر البيئي المتعلق بالمشروع، ومن بلدية جل الديب تبيان موقفها من الطعن. 

الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً