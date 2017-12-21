تقارير نشرة الاخبار
21 كانون الأول 2017 - 13:52
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نتائج جديدة للتعداد العام للسكان في المخيمات الفلسطينية

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بعدما كانت وزارة الداخلية قد اشارت الى انه بالعام 2016 بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 592 الف مسجل في لبنان، تبين بحسب نتائج التعداد العام للسكان بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان والتي اجرتها ادارة الاحصاء المركزي والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، ان عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ 174.422 فردا خلال عام 2017 .

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