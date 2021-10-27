تقارير نشرة الاخبار
27 تشرين الأول 2021 - 13:26
27/10/2021 13:26:00
قطر تمنع استيراد بعض المنتوجات الزراعية اللبنانية.. فهل تعود البضائع الملوثة الى سوق الوطن؟
باب جديد يغلق بوجه المزارعين من الجانب القطري
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LBCI News Lebanon
بعد مشكلة تصدير المنتجات اللبنانية الى السعودية، باب جديد يغلق بوجه المزارعين من الجانب القطري الذي منع استيراد بعض الخضْرَاوات من لبنان نظرًا لارتفاع نسبةِ التسممِ بالرصاص وفيروس الإيكولاي.
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