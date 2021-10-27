تقارير نشرة الاخبار
27 تشرين الأول 2021 - 13:26
Back

قطر تمنع استيراد بعض المنتوجات الزراعية اللبنانية.. فهل تعود البضائع الملوثة الى سوق الوطن؟

باب جديد يغلق بوجه المزارعين من الجانب القطري Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر,المزارعين,باب جديد يغلق بوجه المزارعين من الجانب القطري
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بعد مشكلة تصدير المنتجات اللبنانية الى السعودية، باب جديد يغلق بوجه المزارعين من الجانب القطري الذي منع استيراد بعض الخضْرَاوات من لبنان نظرًا لارتفاع نسبةِ التسممِ بالرصاص وفيروس الإيكولاي.
 
 
الإعلان
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً