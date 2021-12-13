تقارير نشرة الاخبار
13 كانون الأول 2021 - 14:14
Back

تجاوز خلاف الحضور والمحاضر في المحادثات مع صندوق النقد

تجاوز خلاف الحضور والمحاضر في المحادثات مع صندوق النقد Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال عون,صندوق النقد الدولي,تجاوز خلاف الحضور والمحاضر في المحادثات مع صندوق النقد
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أكدت المعلومات ان الخلاف المتعلق بإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على فحوى المحادثات التي تجري مع صندوق النقد الدولي قد انتهى، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يشارك رفيق حداد الخبير المالي والاقتصادي في أي لقاء افتراضي أو حضوري مع صندوق النقد.

وكشفت المعلومات عن أن هناك تعهدا من قبل الوفد المفاوض أن تكون هناك محاضر عن كل لقاء مع الصندوق.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً