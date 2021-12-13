تجاوز خلاف الحضور والمحاضر في المحادثات مع صندوق النقد

أكدت المعلومات ان الخلاف المتعلق بإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على فحوى المحادثات التي تجري مع صندوق النقد الدولي قد انتهى، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يشارك رفيق حداد الخبير المالي والاقتصادي في أي لقاء افتراضي أو حضوري مع صندوق النقد.
وكشفت المعلومات عن أن هناك تعهدا من قبل الوفد المفاوض أن تكون هناك محاضر عن كل لقاء مع الصندوق.
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