ملف النازحين السوريين في صلب محادثات بيدرسون في لبنان

ملف النازحين السوريين حمله مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا السفير غير بيدرسون في جولته على المسؤولين في لبنان.
بيدرسون كشف أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى سوريا وهي تضع المسألة هذه في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها.
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