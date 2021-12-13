تقارير نشرة الاخبار
13 كانون الأول 2021 - 14:29
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ملف النازحين السوريين في صلب محادثات بيدرسون في لبنان

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Lebanon News
ملف النازحين السوريين حمله مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا السفير غير بيدرسون في جولته على المسؤولين في لبنان.

بيدرسون كشف أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الامم المتحدة تعمل على ايجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى سوريا وهي تضع المسألة هذه في اولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان الى المشاركة فيها.
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