بعد إغلاق دام نحو سنتين بسبب كورونا... سوريا تعيد فتح الحدود البرية مع لبنان

إبتداء من الإثنين، أصبح بإمكان أي لبناني راغب بالذهاب الى سوريا عبر معبر المصنع - جديدة يابوس، الدخول الى الأراضي السورية، وذلك بعد إعلان سوريا فتح الحدود مع لبنان بعد إغلاق دام نحو سنتين بسبب جائحة كورونا، لكن شرط التقيد بالإجراءات الصحية والتي تشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المختبرات اللبنانية المعتمدة، أو شهادة تثبت الحصول على اللقاح.
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