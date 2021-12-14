3 فرضيات حول انفجار مخيم البرج الشمالي في صور حتى الساعة

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صحيح انه تم تطويق ما حدث في مخيم البرج الشمالي في صور؛ لكن ذلك لا يعني عدم التوقف عند ما جرى لناحية التوقيت وطبيعة الانفجار وحساسية المنطقة التي وقع فيها لكونها البقعة المشمولة بالقرار الدولي 1701 والذي تم خرقه بشكل فاضح من جهة ليست لبنانية؛ بل من حركة حماس الفلسطينية التي تتفق مع حزب الله في مشروع مواجهة إسرائيل.3 فرضيات تجمعت عن الانفجار حتى الساعة:الفرضية الأولى هي فرضية الخطأ فرديخصوصا وان حركة حماس في بيانها نعت المهندس والخبير العسكري المتخصص في موضوع المتفجرات اولا؛ كما أنه وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ال ال بي سي اي فإن الحادث ناجم عن انفجار عبوة اوكسجين؛ وخزان مازوت وكمية من المفرقعات.الفرضية الثانية هي فرضية حصول احتكاك كهربائي.اما الفرضية الثالثة التي لاتستبعد فهي فرضية عمل الامني نفذته اياد خارجية بهدف إيصال اكثر من رسالة في آنلخلق توتر في الشارع الفلسطيني بالدرجة الأولى؛ والضغط على حزب الله، مع العلم انه لا معطيات عن كيفية التنفيذ وما اذا كان عبر مندسين ام لا.هذه الفرضية التي تتقدم علي سواها يعززها التقرير الذي ورد في صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية، والذي أشار الى ان حركة حماس أنشأت وحدة عسكرية جديدة في لبنان خلال السنوات الأخيرة و يقع مقر الوحدة قرب مدينة صور جنوب لبنان، وان المقاتلين يتم تدريبهم من قبل جهات إيرانية لم يتم ذكرها حسب ما أوردت يديعوت أحرونوت ولفتت إلى أن أول هجوم من قبل هذه الوحدة على إسرائيل جاء في شهر مايو الماضي، عندما أطلقت 4 صواريخ على شمال إسرائيل من لبنان خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحماس.