تقارير نشرة الاخبار
20 كانون الثاني 2022 - 14:05
Back

في ملف الكهرباء من الاردن..ما هي الاصلاحات المطلوبة؟ وماذا عن التمويل؟

في ملف الكهرباء من الاردن..ما هي الاصلاحات المطلوبة؟ وماذا عن التمويل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاردن,في ملف الكهرباء,في ملف الكهرباء من الاردن..ما هي الاصلاحات المطلوبة؟ وماذا عن التمويل؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
على رغم التوقيع الذي سيحصل الأسبوع المقبل على عقد استجرار الكهرباء من الأردن،إلا أن موعد البدء بهذه العملية ليس معروفا بعد لأن الأمر مرتبط بحسب مصادر في وزارة الطاقة بأمرين:

الأول هو التمويل فلبنان يحتاج سنويا إلى ما يتراوح بين ٢٠٠ و٢٢٠ مليون دولار كمستحقات للكهرباء التي يتم استجرارها وهذا الهامش في المستحقات ناجم عن الفروقات في الأسعار العالمية للنفط.
الإعلان

الأمر الثاني الذي يرتبط به بدء الاستجرار هو أن الأردنيين ما زالوا بانتظار توضيحات أميركية لجهة عدم التعرض لعقوبات قانون قيصر المفروضة على النظام السوري فرغم تلقي الجانب الأردني رسالة ضمانات أميركية شبيهة بالرسالة التي وصلت إلى لبنان إلا أنه ما زالت لديه سلسلة أسئلة تطرحها على الجانب الأميركي وينتظر الأجوبة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً