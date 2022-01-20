في ملف الكهرباء من الاردن..ما هي الاصلاحات المطلوبة؟ وماذا عن التمويل؟

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على رغم التوقيع الذي سيحصل الأسبوع المقبل على عقد استجرار الكهرباء من الأردن،إلا أن موعد البدء بهذه العملية ليس معروفا بعد لأن الأمر مرتبط بحسب مصادر في وزارة الطاقة بأمرين:الأول هو التمويل فلبنان يحتاج سنويا إلى ما يتراوح بين ٢٠٠ و٢٢٠ مليون دولار كمستحقات للكهرباء التي يتم استجرارها وهذا الهامش في المستحقات ناجم عن الفروقات في الأسعار العالمية للنفط.الأمر الثاني الذي يرتبط به بدء الاستجرار هو أن الأردنيين ما زالوا بانتظار توضيحات أميركية لجهة عدم التعرض لعقوبات قانون قيصر المفروضة على النظام السوري فرغم تلقي الجانب الأردني رسالة ضمانات أميركية شبيهة بالرسالة التي وصلت إلى لبنان إلا أنه ما زالت لديه سلسلة أسئلة تطرحها على الجانب الأميركي وينتظر الأجوبة.