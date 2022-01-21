تقارير نشرة الاخبار
21 كانون الثاني 2022 - 14:46
Back

كلفة الانتخابات النيابية في الاغتراب... كم تبلغ وكيف تتوزع؟

كم قدّرت "الخارجية" الكلفة المالية للانتخابات؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة الخارجية, المقترعون , الكلفة المالية ,الانتخابات النيابية ,كم قدّرت "الخارجية" الكلفة المالية للانتخابات؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بين عامي 2018 و2022 زاد عدد المسجلين للانتخابات النيابية في الاغتراب من 82970 ناخباً في 40 بلدا لـ 225,214 في 59 بلدا.

ازدياد عدد المسجلين سيرفع حكما عدد مراكز وأقلام الاقتراع وسيؤدي إلى ارتفاع الكلفة المالية لاجراء الانتخابات في الخارج التي قدّرتها وزارة الخارجية بشكل اولي كحد اقصى لعام ٢٠٢٢ بين ٤،٣٠٠،٠٠٠ دولار اميركي فريش و٤،٧٠٠،٠٠٠ دولار اميركي فريش.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً