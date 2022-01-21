كلفة الانتخابات النيابية في الاغتراب... كم تبلغ وكيف تتوزع؟

كم قدّرت "الخارجية" الكلفة المالية للانتخابات؟

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LBCI News Lebanon

بين عامي 2018 و2022 زاد عدد المسجلين للانتخابات النيابية في الاغتراب من 82970 ناخباً في 40 بلدا لـ 225,214 في 59 بلدا.



ازدياد عدد المسجلين سيرفع حكما عدد مراكز وأقلام الاقتراع وسيؤدي إلى ارتفاع الكلفة المالية لاجراء الانتخابات في الخارج التي قدّرتها وزارة الخارجية بشكل اولي كحد اقصى لعام ٢٠٢٢ بين ٤،٣٠٠،٠٠٠ دولار اميركي فريش و٤،٧٠٠،٠٠٠ دولار اميركي فريش.

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