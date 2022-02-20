تقارير نشرة الاخبار
20 شباط 2022 - 14:07
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اشتباك التعيينات الادارية والعسكرية بين الاطراف السياسية يتوالى فصولاً

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Lebanon News
يبدو ان اشتباك التعيينات الادارية والعسكرية بين الاطراف السياسية، سيتوالى فصولاً، وسط رفض وزير المالية يوسف الخليل ومن خلفه رئيس مجلس النواب  التوقيع على مراسيم التعيينات التي اصدرها مجلس الوزراء في جلسة الاسبوع الفائت على اعتبار ان مبدأ طرح التعيينات بحد ذاته في الجلسة  من خارج جدول الاعمال  اعتبره ثنائي حركة امل وحزب الله انه خرق مقصود للتفاهم الذي اعاد وزراءه  لحضور جلسات الحكومة بعد اعتكافهم .
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