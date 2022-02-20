تقارير نشرة الاخبار
20 شباط 2022 - 14:04
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الكتائب اللبنانية أطلقت ماكينتها الانتخابية... ما منساوم!

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Lebanon News
لم يعدْ استحقاق الانتخابات النيابية بعيداً، وأقل من ثلاثة اشهر تفصلنا عن تاريخ 15 آيار، وغالبية الاحزاب والمجموعات بدأت بتجهيز عدّتها وعتادها ورص صفوفها تحضيراً  للمواجهة الكبرى.

حزب الكتائب اللبنانية الذي سجّل موقفاً واضحاً من نهج المنظومة الحاكمة عبر استقالة نوابه الثلاثة من مجلس النواب عقب انفجار الرابع من آب، ها هو يعود ليخوض مواجهة جديدة من موقعه في صفوف المعارضة بوجه السلطة عبر إطلاق ماكينته الانتخابية بحضور كتائبي وعدد من الحلفاء. 
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