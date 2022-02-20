الكتائب اللبنانية أطلقت ماكينتها الانتخابية... ما منساوم!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار يطلق برنامجه الانتخابي بوجه السلطة تحت شعار "ما منساوم",حزب الكتائب,الكتائب اللبنانية أطلقت ماكينتها الانتخابية... ما منساوم!

LBCI News Lebanon

لم يعدْ استحقاق الانتخابات النيابية بعيداً، وأقل من ثلاثة اشهر تفصلنا عن تاريخ 15 آيار، وغالبية الاحزاب والمجموعات بدأت بتجهيز عدّتها وعتادها ورص صفوفها تحضيراً للمواجهة الكبرى.



حزب الكتائب اللبنانية الذي سجّل موقفاً واضحاً من نهج المنظومة الحاكمة عبر استقالة نوابه الثلاثة من مجلس النواب عقب انفجار الرابع من آب، ها هو يعود ليخوض مواجهة جديدة من موقعه في صفوف المعارضة بوجه السلطة عبر إطلاق ماكينته الانتخابية بحضور كتائبي وعدد من الحلفاء.

الإعلان